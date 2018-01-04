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В Совете судей Украины обсудят проблему пьяных судей за рулем

04 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

На ближайшем заседании Совета судей Украины (ССУ) будет обсуждена ситуация со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.

Заседание ССУ, которое назначено на 12 января, созывают в связи с ДТП, произошедшими в течении последней недели с участием судей.

ССУ напоминает, что по факту смертельного ДТП, которое произошло 27 декабря, с участием, как установила полиция, судьи Васильковского горрайонного суда Сергея Корниенко, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение).

Также, по факту ДТП, участником которого стал судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, который находился в состоянии алкогольного опьянения, открыто производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В ССУ утверждают, что если первый случай можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", - заявляет ССУ.

"Учитывая такие случаи, Советом судей Украины будет проведено тщательное изучение ситуации с последующим реагированием в соответствии с законами Украины", - сообщила пресс-служба органов судейского самоуправления.

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Комментарии:»

для 12:16 04 января 2018 года 14:24 #

вы ошибаетесь!!! в бытность СССР профсоюз этим не занимался. подобными дела были в ведении товарищеских судов, создаваемых по месту работы или жительства.

ё-моё 04 января 2018 года 12:16 #

Нормальные повседневные примерные темы обсуждения поведения судей на работе и в быту. Чем-то напоминают профсоюзные собрания в СССР, на которых обсуждалось поведение слесарей и дворников.
П р и м е р н ы е т е м ы .
Пьяный судья за рулем.
Судья коррупционер.
Судья хулиган на улице и в семье.
Судья нарушитель Правил дорожного движения.
Дальше эти темы можно продолжать бесконечно, главное чтобы хватило желания и времени. Субъектов обсуждения хватит, бери-не хочу.
Все это объединено в одной фразе - подбор кадров.
Тщательнее нужно, товарищи ! Тщательнее !

Присоединяйтесь к обсуждению!

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