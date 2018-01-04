В Совете судей Украины обсудят проблему пьяных судей за рулем

На ближайшем заседании Совета судей Украины (ССУ) будет обсуждена ситуация со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.
Заседание ССУ, которое назначено на 12 января, созывают в связи с ДТП, произошедшими в течении последней недели с участием судей.
ССУ напоминает, что по факту смертельного ДТП, которое произошло 27 декабря, с участием, как установила полиция, судьи Васильковского горрайонного суда Сергея Корниенко, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение).
Также, по факту ДТП, участником которого стал судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, который находился в состоянии алкогольного опьянения, открыто производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
В ССУ утверждают, что если первый случай можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
"Такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", - заявляет ССУ.
"Учитывая такие случаи, Советом судей Украины будет проведено тщательное изучение ситуации с последующим реагированием в соответствии с законами Украины", - сообщила пресс-служба органов судейского самоуправления.
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вы ошибаетесь!!! в бытность СССР профсоюз этим не занимался. подобными дела были в ведении товарищеских судов, создаваемых по месту работы или жительства.
Нормальные повседневные примерные темы обсуждения поведения судей на работе и в быту. Чем-то напоминают профсоюзные собрания в СССР, на которых обсуждалось поведение слесарей и дворников.
Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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