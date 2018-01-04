НБУ намерен обновить порядок проверки состояния информационной безопасности

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает обновить порядок проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации НБУ.
Соответствующий проект постановления правления “Об утверждении изменений к положению о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации НБУ” размещен для общественного обсуждения на веб-сайте Нацбанка.
По данным НБУ целью разработки документа является совершенствование порядка проверок состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации НБУ, состояния внедрения/функционирования систем управления информационной безопасностью, а также полноты выполнения банками мер безопасности информации, установленных нормативно-правовыми актами центробанка.
Нацбанк напоминает, что он устанавливает правила защиты информации, определяет порядок, требования и меры по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности в банковской системе и осуществляет контроль за их выполнением в соответствии с законом “О Национальном банке Украины” и законом “Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины”.
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