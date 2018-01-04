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В Минсоцполитики сообщили о снижении уровня бедности

04 января 2018 года Источник:УНИАН

Уровень бедности на Украине снизился на 15,1 п. п. с 54,5% в 2016 году до 39,4% в 2017 году. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

“Причиной стало как повышение социальных стандартов, так и повышение средней зарплаты”, – сказал Андрей Рева.

По словам министра, фонд оплаты труда за год вырос на 36,1%, или на 211 миллиарда гривен, до 796,3 миллиарда гривен.

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Комментарии:»

Бедняки ответили 04 января 2018 года 16:32 #

Мы рады за Минсоцполитики

Страна 04 января 2018 года 16:26 #

пуганных идиотов (почти по фильму "Гений")

O - обьективность 04 января 2018 года 15:21 #

Инфляционные потери, отток населения на заработки, естественная смертность и иные факторы учитывались?

Юрист 04 января 2018 года 14:22 #

Це має назву окозамилювання. 70 % українців живуть за межею бідності, і люди біжать з країни від Реви та його поплічників на великій швидкості, бо прогодувати родину дуже важко. І нічого з цим не зробиш.

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