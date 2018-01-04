Сегодня 04 января 2018 года, 17:42

В Минсоцполитики сообщили о снижении уровня бедности

Уровень бедности на Украине снизился на 15,1 п. п. с 54,5% в 2016 году до 39,4% в 2017 году. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

“Причиной стало как повышение социальных стандартов, так и повышение средней зарплаты”, – сказал Андрей Рева.

По словам министра, фонд оплаты труда за год вырос на 36,1%, или на 211 миллиарда гривен, до 796,3 миллиарда гривен.