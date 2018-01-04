Сегодня 04 января 2018 года, 17:42

KPMG Law Ukraine помогла автохолдингу возместить 30 млн грн и избежать штрафных санкций

Команда под руководством Ларисы Антощук, руководителя практики разрешения налоговых споров, в составе юристов Натальи Мусиенко, Юрия Олийника и Андрея Кошмана помогла крупной группе компаний – автомобильному холдингу – подтвердить право на бюджетное возмещение на сумму более 30 миллионов гривен и избежать штрафных санкций по итогам состоявшихся выездных налоговых проверок. Юристы KPMG отстояли позицию клиента на этапе досудебного урегулирования спора.

Результат работы команды KPMG по этому проекту подчеркивает важность урегулирования споров с налоговыми органами на максимально ранних этапах, а также необходимость привлечения специалистов по налоговым спорам на ранней стадии обжалования для оказания помощи в выстраивании грамотной стратегии защиты, сбора сильной доказательной базы.