Сегодня 04 января 2018 года, 05:43

Столичные правоохранители прокомментировала ДТП с пьяным судьей

Правоохранители устанавливают механизм ДТП в Святошинском районе Киева. В дорожно-транспортном происшествии попали два автомобиля. Водители транспортных средств госпитализированы. По показаниям драгера - один из них был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Около 22:30 в полицию поступило сообщение об аварии на улице Обороны Киева. По вызову выехали патрульные полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Ford Mustang, который двигался в направлении автодороги Киев-Чоп и Renault Duster, ехавший в направлении села Белогородка. В результате аварии обе машины оказались в кювете.

Оба водителя получили телесные повреждения, на месте происшествия им оказывали помощь бригады скорой, а затем их доставили в больницу. В результате ДТП 39-летний житель Киевской области - водитель Renault Duster - госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника, а 48-летний киевлянин - водитель Ford Mustang - доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой.

Спецприбор Драгер при прохождении освидетельствования показал у жителя столицы 1,52 промилле. В медицинское учреждение, где находится человек, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя.

Следственным управлением киевской полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.