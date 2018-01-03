Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 января 2018 года, 05:43

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Столичные правоохранители прокомментировала ДТП с пьяным судьей

03 января 2018 года Источник:Bigmir)net

Правоохранители устанавливают механизм ДТП в Святошинском районе Киева. В дорожно-транспортном происшествии попали два автомобиля. Водители транспортных средств госпитализированы. По показаниям драгера - один из них был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Около 22:30 в полицию поступило сообщение об аварии на улице Обороны Киева. По вызову выехали патрульные полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Ford Mustang, который двигался в направлении автодороги Киев-Чоп и Renault Duster, ехавший в направлении села Белогородка. В результате аварии обе машины оказались в кювете.

Оба водителя получили телесные повреждения, на месте происшествия им оказывали помощь бригады скорой, а затем их доставили в больницу. В результате ДТП 39-летний житель Киевской области - водитель Renault Duster - госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника, а 48-летний киевлянин - водитель Ford Mustang - доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой.

Спецприбор Драгер при прохождении освидетельствования показал у жителя столицы 1,52 промилле. В медицинское учреждение, где находится человек, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя.

Следственным управлением киевской полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом