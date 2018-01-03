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ГФС сократила реестр крупных налогоплательщиков на 1,2 тыс.

03 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Государственная фискальная служба внесла изменения в обнародованный ранее реестр крупных налогоплательщиков на 2018 год и сократила их количество на 1230 предприятий – до 1364. Соответствующий документ опубликован на сайте ГФС.

Согласно приказу ГФС от 29 сентября 2017 года, в реестр крупных налогоплательщиков входили 2594 предприятия.

Согласно утвержденным в декабре 2017 года изменениям в Налоговый кодекс, крупнейшим налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины с годовым объемом дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала, который превышает EUR50 млн (было 1 млн грн), или общая сумма уплаченных в госбюджет налогов, сборов и платежей за тот же период превышает 1 млн евро (было 20 млн грн) при условии, что без таможенных платежей она выше 5 млн евро.

Соответствующие поправки были приняты по просьбе Офиса крупных плательщиков, который отмечал значительный рост объемов операций всех налогоплательщиков. В связи с этим в офис должны были перейти еще 1,2 тыс. предприятий, тогда как ведомство должно заниматься промышленно-финансовыми группами, отметила в ходе обсуждения поправки глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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