Сегодня 03 января 2018 года, 17:34

Изменены правила регистрации надувных лодок и байдарок, - КМУ

Рыболовные суда на Украине будут регистрировать по новому порядку. Об этом информирует.

Так, в постановлении Кабинета Министров №1061 от 27 декабря указано, что Госрыбагенство будет регистрировать рыболовные суда, которые ранее не подлежали надзору классификационным обществом. До этого такая регистрация проводилась в территориальном органе Госрыбагентства.

Теперь же вступят в силу и новые правила государственной регистрации государственной регистрации маломерных судов, в том числе и тех, которые используют в некоммерческих целях.

Также обязательно нужно будет регистрировать лодки с мотором любой мощности, гребные лодки (надувные, деревянные, пластиковые, металлические) и байдарки.