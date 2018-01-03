Изменены правила регистрации надувных лодок и байдарок, - КМУ

Рыболовные суда на Украине будут регистрировать по новому порядку. Об этом информирует.
Так, в постановлении Кабинета Министров №1061 от 27 декабря указано, что Госрыбагенство будет регистрировать рыболовные суда, которые ранее не подлежали надзору классификационным обществом. До этого такая регистрация проводилась в территориальном органе Госрыбагентства.
Теперь же вступят в силу и новые правила государственной регистрации государственной регистрации маломерных судов, в том числе и тех, которые используют в некоммерческих целях.
Также обязательно нужно будет регистрировать лодки с мотором любой мощности, гребные лодки (надувные, деревянные, пластиковые, металлические) и байдарки.
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