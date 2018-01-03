Сегодня 03 января 2018 года, 17:35

«Василь Кисиль и Партнеры» сообщает о расширении партнерского состава

Собрание партнеров ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» приняло решение о принятии в состав партнеров советников фирмы Владимира Игонина, Олега Качмара и Анну Сисецкую.

Владимир Игонин, адвокат, партнер, возглавляет практику корпоративного права / слияний и поглощений фирмы.

Олег Качмар, адвокат, партнер, руководитель направления в практике разрешения споров в сфере недвижимости и строительства, земельных споров, а также споров в сфере страхования и кредитования.

Анна Сисецкая, адвокат, партнер, возглавляет практику антимонопольного права и специализируется на проектном и торговом финансировании.

Андрей Стельмащук, управляющий партнер, отметил: «Мы рады приветствовать в партнерстве коллег, которые являются профессионалами в своих сферах практики. В течение длительного времени работы в «Василь Кисиль и Партнеры» Анна, Владимир и Олег продемонстрировали высокий профессиональный уровень, получили признание клиентов, а также коллег из юридического рынка. С расширением партнерского состава, мы продолжаем развитие и укрепление лидерских позиций в ключевых практиках и отраслях».