«Василь Кисиль и Партнеры» сообщает о расширении партнерского состава

Собрание партнеров ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» приняло решение о принятии в состав партнеров советников фирмы Владимира Игонина, Олега Качмара и Анну Сисецкую.
Владимир Игонин, адвокат, партнер, возглавляет практику корпоративного права / слияний и поглощений фирмы.
Олег Качмар, адвокат, партнер, руководитель направления в практике разрешения споров в сфере недвижимости и строительства, земельных споров, а также споров в сфере страхования и кредитования.
Анна Сисецкая, адвокат, партнер, возглавляет практику антимонопольного права и специализируется на проектном и торговом финансировании.
Андрей Стельмащук, управляющий партнер, отметил: «Мы рады приветствовать в партнерстве коллег, которые являются профессионалами в своих сферах практики. В течение длительного времени работы в «Василь Кисиль и Партнеры» Анна, Владимир и Олег продемонстрировали высокий профессиональный уровень, получили признание клиентов, а также коллег из юридического рынка. С расширением партнерского состава, мы продолжаем развитие и укрепление лидерских позиций в ключевых практиках и отраслях».
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