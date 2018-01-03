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Сегодня 03 января 2018 года, 17:34

С 1 января начали действовать льготы на ввоз электрокаров

С 1 января 2018 года отменен НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были внесены 7 декабря, с 1 января они вступили в силу.

Эта норма будет действовать год, хотя изначально планировалось установить пятилетний срок.

Соответствующие изменения удешевят электрокары в среднем на 17%.

Ранее сообщалось, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются на Украине, уже превысил 4000 единиц.

Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам роста электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.