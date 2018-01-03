Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 января 2018 года, 17:34

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАПК объявило подачу деклараций

03 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

С 1 января 2018 для госчиновников начался этап подачи электронных деклараций за 2017, который продлится до 1 апреля. Об этом сообщает НАПК.

Декларации должны подать государственные служащие - президент, руководство АП, члены Кабмина, народные депутаты и депутаты местных советов, поселковые и городские головы, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления.

Кроме того, декларации должны подать военные должностные лица, судьи всех судов, члены ВККС и ВСП, руководители подразделений НАБУ, ГФС, ГБР, СБУ и прокуратуры.

С этого года декларации также должны подать должностные лица, входящие в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли.

Кроме того, впервые декларации должны заполнить представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации, другие лица, входящие в состав конкурсных комиссий, образованных в соответствии с Законом Украины "О госслужбе", "О службе в органах местного самоуправления ", Общественного совета доброчестности, созданного в соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей", общественных советов, советов общественного контроля, созданных при госорганах и участвуют в подготовке решений по кадровым вопросам.

НАПК также приводит рекомендации по работе с реестром, разъяснения по заполнению формы электронной декларации и ответы на часто задаваемые вопросы.

НАПК также подготовило видео-курс с разъяснениями по заполнению электронной декларации.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом