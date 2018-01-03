Сегодня 03 января 2018 года, 17:34

НАПК объявило подачу деклараций

С 1 января 2018 для госчиновников начался этап подачи электронных деклараций за 2017, который продлится до 1 апреля. Об этом сообщает НАПК.

Декларации должны подать государственные служащие - президент, руководство АП, члены Кабмина, народные депутаты и депутаты местных советов, поселковые и городские головы, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления.

Кроме того, декларации должны подать военные должностные лица, судьи всех судов, члены ВККС и ВСП, руководители подразделений НАБУ, ГФС, ГБР, СБУ и прокуратуры.

С этого года декларации также должны подать должностные лица, входящие в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли.

Кроме того, впервые декларации должны заполнить представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации, другие лица, входящие в состав конкурсных комиссий, образованных в соответствии с Законом Украины "О госслужбе", "О службе в органах местного самоуправления ", Общественного совета доброчестности, созданного в соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей", общественных советов, советов общественного контроля, созданных при госорганах и участвуют в подготовке решений по кадровым вопросам.

НАПК также приводит рекомендации по работе с реестром, разъяснения по заполнению формы электронной декларации и ответы на часто задаваемые вопросы.

НАПК также подготовило видео-курс с разъяснениями по заполнению электронной декларации.