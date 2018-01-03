Сегодня 03 января 2018 года, 17:34

C февраля для Украины расширится доступ к рынкам 42 стран

Инструмент о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских (Пан-Евро-Мед) преференциальных правилах происхождения передали депозитарию Конвенции — Генеральному Секретариату Совета ЕС, и таким образом, Украина станет полноправным участником Конвенции уже с 1 февраля 2018 года, — сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Как напомнили в МЭРТе, Конвенция Пан-Евро-Мед — это инструмент, разработанный Европейским Союзом для сотрудничества со своими торговыми партнерами, а также последних между собой. Участие Украины в Конвенции будет способствовать созданию условий для упрощения торговли и увеличению украинского экспорта. Это также позволит расширить присутствие наших товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли), Черногорией, Молдовой и Македонией.

«Присоединение Украины к Пан-Евро-Мед будет способствовать росту нашего экспорта не только в ЕС, но и на рынки третьих стран. Украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран и территорий, что диверсифицирует экспорт из Украины. Также процесс присоединения к Конвенции дает возможность бизнесу уже сегодня планировать свою деятельность на перспективу», — рассказала Торговый представитель Украины – заместитель главы Минэкономразвития Наталья Микольская.

Как известно, региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения была принята в 2012 г. по инициативе Европейского Союза. Сейчас Пан-Евро-Мед объединяет страны ЕС, ЕАСТ, Турцию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Черногорию, Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Марокко, Палестину, Сирию, Тунис, Фарерские острова, Молдову. В процессе присоединения к Конвенции находится Грузия.