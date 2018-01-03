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Сегодня 03 января 2018 года, 17:35

НКРСИ будет отчитываться о качестве интернета и мобильной связи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила перечень телекоммуникационных услуг, уровни которых подлежат обязательному обнародованию в 2019 году для обеспечения информирования потребителей об уровне их качества.

Согласно сообщению на веб-сайте НКРСИ, в течение 2018 года операторы обязаны обеспечить проведение испытаний соответствующих показателей качества, а также обнародовать информацию и подать в НКРСИ отчеты по итогам 2018 года не позднее 30 января 2019 года.

В частности, в качестве обязательных к обнародованию комиссия утвердила следующие показатели услуг фиксированной телефонной связи:

Процент заявлений о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи;

процент исправных таксофонов;

процент заявок о повреждении телекомсети, процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности;

процент неуспешных вызовов для междугородних, местных и вызовов к службам экстренной помощи (СЭД);

процент соединений, соответствующих нормам по качеству передачи речевой информации;

процент вызовов в систему информационно-справочного обслуживания оператора, которые соответствуют нормам по времени ответа;

процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности;

процент неуспешных вызовов для национальных вызовов, коэффициент недоступности сети;

процент установленных соединений, которые закончились преждевременным разъединением не по инициативе абонента для национальных соединений;

процент неуспешных попыток присоединения к сети с коммутацией пакетов;

процент соединений, соответствующих нормам по качеству передачи речевой информации;

средняя скорость передачи данных (для HTTP), а также процент недоставленных SMS-сообщений.

Для услуг по предоставлению доступа в сети интернет:

процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования;

процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности;

процент успешных регистраций в сети для услуг по доступу к интернету;

процент отказов регистрации в сети для услуг по доступу к интернету;

время задержки передачи данных в одну сторону для услуг по доступу к интернету.