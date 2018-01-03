НКРСИ будет отчитываться о качестве интернета и мобильной связи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила перечень телекоммуникационных услуг, уровни которых подлежат обязательному обнародованию в 2019 году для обеспечения информирования потребителей об уровне их качества.
Согласно сообщению на веб-сайте НКРСИ, в течение 2018 года операторы обязаны обеспечить проведение испытаний соответствующих показателей качества, а также обнародовать информацию и подать в НКРСИ отчеты по итогам 2018 года не позднее 30 января 2019 года.
В частности, в качестве обязательных к обнародованию комиссия утвердила следующие показатели услуг фиксированной телефонной связи:
процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности;
Для услуг по предоставлению доступа в сети интернет:
процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования;
процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности;
процент успешных регистраций в сети для услуг по доступу к интернету;
процент отказов регистрации в сети для услуг по доступу к интернету;
время задержки передачи данных в одну сторону для услуг по доступу к интернету.
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