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НКРСИ будет отчитываться о качестве интернета и мобильной связи

03 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила перечень телекоммуникационных услуг, уровни которых подлежат обязательному обнародованию в 2019 году для обеспечения информирования потребителей об уровне их качества.

Согласно сообщению на веб-сайте НКРСИ, в течение 2018 года операторы обязаны обеспечить проведение испытаний соответствующих показателей качества, а также обнародовать информацию и подать в НКРСИ отчеты по итогам 2018 года не позднее 30 января 2019 года.

В частности, в качестве обязательных к обнародованию комиссия утвердила следующие показатели услуг фиксированной телефонной связи:

  • Процент заявлений о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи;

  • процент исправных таксофонов;

  • процент заявок о повреждении телекомсети, процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности;

  • процент неуспешных вызовов для междугородних, местных и вызовов к службам экстренной помощи (СЭД);

  • процент соединений, соответствующих нормам по качеству передачи речевой информации;

  • процент вызовов в систему информационно-справочного обслуживания оператора, которые соответствуют нормам по времени ответа;

    • процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности;

  • процент неуспешных вызовов для национальных вызовов, коэффициент недоступности сети;

  • процент установленных соединений, которые закончились преждевременным разъединением не по инициативе абонента для национальных соединений;

  • процент неуспешных попыток присоединения к сети с коммутацией пакетов;

  • процент соединений, соответствующих нормам по качеству передачи речевой информации;

  • средняя скорость передачи данных (для HTTP), а также процент недоставленных SMS-сообщений.

    • Для услуг по предоставлению доступа в сети интернет:

    процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования;

    процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности;

    процент успешных регистраций в сети для услуг по доступу к интернету;

    процент отказов регистрации в сети для услуг по доступу к интернету;

    время задержки передачи данных в одну сторону для услуг по доступу к интернету.

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