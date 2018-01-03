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Сегодня 03 января 2018 года, 17:34

Минфин: введена монетизация субсидий

Монетизация субсидий на Украине введена с 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа.

Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий – поставщиков услуг.

На втором этапе – подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантив и их верификация и т.д.).

На третьем этапе – монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг”, – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Министерство финансов завершило разработку проекта правительственного постановления, который вводит монетизацию субсидий на уровне теплокоммунэнерго.