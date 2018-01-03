Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 января 2018 года, 17:34

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Биометрический контроль при въезде на Украину уже прошли две тысячи россиян

03 января 2018 года Источник:112.ua

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде на Украину границу пересекли 3300 иностранцев, из них около 1900 человек – граждане Российской Федерации. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

“За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1900 – граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют”, – сказал он.

Как сообщалось, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данных Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом