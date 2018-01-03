ГФС взыскала около 40 млн штрафов с владельцев «еврономеров»

Как сообщил директор противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Василий Поизд, Государственная фискальная служба взыскала почти 40 млн грн штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей.
Он также отметил, что превышение сроков временного ввоза товаров на территорию Украины не более чем на трое суток влечет за собой предупреждение или штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также в ГФС сообщили, что сейчас в Украине находится около 150 тыс автомобилей на иностранных номерах.
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