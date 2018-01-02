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НАБУ и САП задержали директора научно-исследовательского учреждения за получение взятки в размере 500 тыс. долларов США

02 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

30 декабря 2017 г. детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США директора одного из научно-исследовательских учреждений и их сообщника.

По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и предприятием.

31 декабря 2017 г. задержанным сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

1 января 2018 г. следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований детективы НАБУ внесли в конце декабря 2017 года, а преступление раскрыто и задокументировано по результатам контроля за совершением преступления, проведенного по решению прокурора САП и других следственных действий.

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