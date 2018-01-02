Убийство Ирины Ноздровской: в Киеве началась акция протеста

В Киеве 2 января возле управления Нацполиции Киевской области сотни активистов и правозащитников проводят акцию с призывом найти убийц юриста Ирины Ноздровской.
Ранее с призывом собраться к активистам обратился адвокат, общественный деятель Маси Найем.
Также он анонсировал проведение в этом месяце всеукраинской акции протеста против безнаказанности.
Собравшиеся активисты требуют привлечь все силы к расследованию убийства правозащитницы и предоставить дочери Ирины — Анастасии — охрану, поскольку ей также неоднократно угрожали.
Также время от времени они призывают руководство МВС уйти в отставку.
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