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Юриста Ирину Ноздровскую, которая вела дело о резонансном смертельном ДТП, нашли мертвой

01 января 2018 года Источник:УНИАН

Юриста Ирину Ноздровськую нашли мертвой. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН. Тело женщины нашли в реке, проводятся следственные действия. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры в результате ДТП. Ранее она сталкивалась с угрозами со стороны родственников и друзей виновника аварии. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанского к 7 лет лишения свободы. Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры в суде.

27 декабря защита виновника ДТП Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области почти добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток. Как сообщал УНИАН, Ноздровская последний раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря. Впоследствии было объявлено о ее исчезновении.

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