Доступен текст указа Президента о ликвидации и создании местных судов

На официальном сайте Президента Украины выложен полный текст указа № 449/2017 "О ликвидации и создании местных общих судов".
Как сообщалось ЮП ранее, Президент Петр Порошенко в присутствии заместителя Главы Администрации Президента Украины Алексея Филатова и Председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка подписал Указы о ликвидации и создании местных судов на Украине и о реорганизации местных судов, а также призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей.
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