Сегодня 30 декабря 2017 года, 05:03

Суд закрыл дело в отношении экс-руководителя Госуправления делами

Печерский районный суд г.Киева освободил от уголовной ответственности бывшего председателя Государственного управления делами Игоря Тарасюка и снял арест с его имущества. Об этом пишут СМИ со ссылкой на определение суда от 22 декабря.

Отмечается, что соответствующее ходатайство поступило в суд 1 августа. Причина - окончание сроков.

В судебном заседании прокурор и защитник подсудимого поддержали это ходатайство.

И.Тарасюк заявил суду, что он не возражает против фактических данных совершения преступления, в котором он подозревается.

Экс-глава Госуправления делами подозревался в том, что в 2006-2007 годах способствовал Виктору Януковичу и его окружению в завладении комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье» общей стоимостью 506 млн гривен.

В решении суда указано, что И.Тарасюк не был знаком со схемой завладения госсобственности и не имел целью причинить ущерб государственным интересам.

2 марта 2017 года ему было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Но потом прокуратура изменила подозрение на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), поскольку не увидела умысла в действиях председателя Госуправления делами.

Срок привлечения к ответственности по этому обвинению составляет 5 лет, и, соответственно, истек в 2012 году.

Суд удовлетворил ходатайство, освободил И.Тарасюка от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство.

Также суд снял арест с его имущества, а именно с домовладения и 4 автомобилей, в том числе Bentley Brooklands и Porshe 911 Turbo S.

Кроме того, суд снял арест с пистолета Glock 19, устройства, визуально похожего на специальные технические средства для отслеживания спецсигналов Protect 1203, 4 золотых слитков, металлической сабли и 2 ножей.

Как сообщалось, 2 марта прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.