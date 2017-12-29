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Повышение денежного довольствия действующим военнослужащим произойдет с 1 января 2018 года, - Минсоцполитики

29 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Постановление правительства №704 будет выполняться с 1-го января де-факто в части размеров денежного содержания для действующих военнослужащих. Однако, структура денежного содержания, предусмотренная №704-м постановлением, будет введена позже, после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих. Об этом сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

«Первое. Повышение денежного довольствия действующим военнослужащим произойдет с 1 января 2018-го года, в объемах, предусмотреных постановлением 704 и новыми тарифными разрядами. Деньги на повышение денежных выплат военнослужащим в бюджете силовых структур заложены, за это проголосовал парламент, и это уже никто не изменит.

Второе. Увеличение денежного довольствия произойдет во всех силовых структурах, где есть военнослужащие, указанные в 704-м постановлении. Также будут увеличены выплаты полицейским, но это урегулировано другими решениями, их нет в 704-м постановлении. (По Нацполиции не уверен).

Третье. Постановление 704, таким образом, будет выполняться с 1-го января де-факто в части размеров денежного содержания для действующих военнослужащих. Но структура денежного содержания, предусмотреная 704 постановлением будет введена позже, после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых органов как это предусмотрено законом о пенсионной реформе, принятом Верховной Радой Украины 3 октября 2017 года. Дело в том, что после вступления в действие постановления 704, перерасчету должны были подвергнуться все пенсии всех военнослужащих по нормам старого Закона. Реализация нормы старого Закона о перерасчете пенсий по расчетам Пенсионного фонда потребует дополнительно 35 миллиардов гривен в год. Таких денег у государства сейчас нет. (Для справки: осовременивание пенсий для 11 млн пенсионеров требует 60 млрд грн на 2018 год. На перерасчет пенсий для 544 тысяч пенсионеров-военнослужащих по нормам старого закона – 35 млрд. грн.)

Четвертое. Это не означает, что мы переносим решение этой проблемы на год. Наша задача - в первом квартале 2018 года вынести в Верховную Раду и принять новый пенсионный закон для военнослужащих и сотрудников силовых структур. Этот закон должен установить, новый порядок назначения и перерасчета пенсий.

Пятое. После принятия нового закона, пенсии и социальные выплаты для военных пенсионеров будут увеличиваться в течение 2018-го года, начиная с 1 января 2018 года (задним числом).

Шестое. Новый пенсионный закон, принятый в первом квартале 2018-го, позволит в первой половине года ввести в действие нормы 704-го постановления для действующих военнослужащих, который изменит структуру их денежного довольствия», - отметил министр.

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