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Сегодня 30 декабря 2017 года, 05:03

АМКУ оштрафовал три компании за неконкурентные действия на рынке ремонта дорог

Антимонопольный комитет оштрафовал три компании за неконкурентные действия на рынке ремонта дорог. Об этом сообщил в соцсети глава АМКУ Юрий Терентьев.

«С целью эффективного расходования средств, закупка работ по ремонту дорог происходит на конкурсной основе. Но некоторые субъекты устраняют между собой конкуренцию и получают государственные контракты непрозрачно», - написал он.

Так, Одесским областным территориальным отделением АМКУ был раскрыт заговор при осуществлении закупок для ремонта дорог в городах Одесса, Черновцы, Николаев, Килия и текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 «Житомир – Черновцы» и автодороги государственного значения Р-46 «Харьков – Ахтырка».

Временной административной коллегией комитета были привлечено к ответственности: ООО «СК Дорлидер», ООО «СК Дорсервис», ООО «Пивденьдортех». Общая сумма штрафов составила более 37 млн гривен.