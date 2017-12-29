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Стало известно, о чем чаще всего просили Президента украинцы в своих петициях

29 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

В разделе электронных петиций, направляемых на имя Президента Украины, чаще всего украинцы предлагают сократить количество народных депутатов и пересадить народных избранников на отечественные авто. Об этом сообщают СМИ.

Так, на первом месте среди наиболее повторяющихся по содержанию петиций, занимает идея сокращения количества народных депутатов Украины.

Второе место, по количеству повторения, занимает идея уменьшения заработной платы народным избранникам и госслужащим, и отмена оплаты аренды жилья.

На третьем месте, среди популярных идей, в электронных петициях – есть предложение пересадить госслужащих на отечественные автомобили.

На четвертом месте, среди популярных идей, находится предложения пожизненно осуждать госслужащих за взятки. Хотя некоторые украинцы предлагают вернуть для украинских чиновников высшую меру наказания – смертную казнь.

На пятом месте – депортация экс-президента Грузии Саакашвили.

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