Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:03

НКРЭКУ снизила тарифы «Киевэнерго» на отопление для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф компании «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%. Об этом сообщается в постановлении комиссии.

Комиссия установила для «Киевэнерго» тариф на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал. Сейчас тариф составляет 1414,45 грн/Гкал.

Кроме того, тариф на отопление для жителей домов без счетчиков установлен на уровне 31,55 грн за кв.м. Сейчас этот тариф составляет 32,91 грн/кв. м.