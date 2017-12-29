Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:01

Президент подписал Указы о ликвидации и создании местных судов

Президент Петр Порошенко в присутствии заместителя Главы Администрации Президента Украины Алексея Филатова и Председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка подписал Указы о ликвидации и создании местных судов на Украине и о реорганизации местных судов, а также призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей. Об этом сообщается на сайте парламента.

Президент сообщил, что сейчас происходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей судей людьми, которые проходят систему оценки, заполняют необходимые декларации, проходят антикоррупционную проверку.

Он подчеркнул, что новые суды будут формироваться на совершенно прозрачном конкурсе. «Идите, участвуйте, проходите конкурсы, сдавайте экзамены и приступайте к работе. Это наше с вами дело. Это не дело отдельно Высшей квалификационной комиссии, отдельно Высшего совета правосудия, или отдельно общественности, или отдельно Президента. Это дело страны», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент призвал ученых и адвокатов участвовать в конкурсе на должность судей: «вместо того, чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю – участвуйте в конкурсах».

По словам главы государства, совместными усилиями должны быть сформированы новые местные суды, новые апелляционные суды, которые будут защищать права людей.

Он акцентировал внимание на том, что «на сегодняшний день в судах созданы нормальные финансовые условия для работы, которые защищают судью от коррупции».

В то же время, Президент подчеркнул, что вместе с подписанным Указами, он будет инициировать законопроекты по обеспечению непрерывности судебного разбирательства дел в случае перевода судьи в новый суд.

«Я буду инициировать изменения в законодательство, которые бы обеспечили непрерывность судебного разбирательства. Чтобы судья, который успешно сдал экзамены, прошел процедуру проверки добропорядочности, или прошел по конкурсу, или переведен в новый суд, работающий на той же территории, имел возможность рассматривать те дела, которые он рассматривал в старом суде», - пояснил глава государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что этот вопрос вызвал большое количество опасений. «Безусловно, мы должны дать адекватный ответ на эти вопросы. И я уверен в том, что Верховный Совет поддержит меня в этом», - отметил Президент.