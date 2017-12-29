Алла Олейник уволена с должности члена ВСП по собственному желанию

Высший совет правосудия 28 декабря с.г. рассмотрел заявление Олейник Аллы Сергеевны об увольнении с должности члена Высшего совета правосудия по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Докладчик – член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Алла Олейник 26 сентября 2014 года XII внеочередным съездом судей Украины назначен членом Высшего совета юстиции.
Согласно части пятой раздела III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем совете правосудия» члены Высшего совета юстиции, назначенные или избранные до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», получают статус члена Высшего совета правосудия и осуществляют полномочия членов Высшего совета правосудия в течение срока, на который они были назначены или избраны, но не дольше, чем до 30 апреля 2019 года.
Согласно решению Высшего совета правосудия от 2 февраля 2017 № 184/0 / 15-17 «Об образовании Дисциплинарным палат Высшего совета правосудия» Олейник А.С. включена в состав Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 24 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» основанием для освобождения члена Высшего совета правосудия с должности является представление заявления об освобождении от должности члена Высшего совета правосудия по собственному желанию.
Высший совет правосудия, рассмотрев заявление Олейник А.С. об увольнении с должности члена Высшего совета правосудия по собственному желанию, руководствуясь статьями 24 и 34 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», решил уволить Олейник Аллу Сергеевну с должности члена Высшего совета правосудия по собственному желанию и исключить ее из состава Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Алла Олейник поблагодарила членов Высшего совета правосудия за это решение.
«Считаю, что это работа напряженная, достаточно нелегкая с учетом тех задач, которые были определены для ВСП Конституцией Украины и Законом Украины «О Высшем совете правосудия», и объема тех вопросов и материалов, которые мы с вами рассматривали. Я очень благодарна вам за совместную работу, которая, по моему мнению, является важной для государства и общества», - сказала Алла Олейник.
Напомним, что 10 ноября с.г. Алла Олейник Указом Президента Украины № 357/2017 назначена судьей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, который 15 декабря 2017 начал свою работу.
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