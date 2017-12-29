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Холодницкий объяснил, что будет важным в следующем году для САП и НАБУ

29 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Для Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины в следующем году будут крайне важным три вещи: внеполитическое соблюдение закона в предвыборном году, приговоры судов в их производствах и законодательное обеспечение деятельности САП и НАБУ. Об этом написал заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

«В следующем году для нас будут важны три вещи. Первое, четко держать курс на внеполитическое соблюдение закона в следующем предвыборном году. Как бы ни использовали наши действия разные политики в своей риторике, для нас главным было, есть и будет соблюдение закона - именно это гарантирует будущее нашем государстве, которая должна быть правовым», - отметил он.

Н.Холодницкий подчеркнул, антикоррупционные органы преследуют по закону кого-то не за политические взгляды или должности, не за принадлежность к определенной группе лиц или личные предпочтения, а лишь потому, что собраны достаточные доказательства свидетельствуют о фактах коррупционных преступлений.

Вторым важным моментом, по его словам, есть приговоры судов в их производствах. Он уточнил, что в суд уже направлено более 100 производств, количество которых в следующем году будет расти.

«Мы нуждаемся приговоров как воздух, а недопустимо долгий судебный процесс, очень часто не происходит или переносится на недели и месяцы, ставит под сомнение как нашу работу, так и увеличивает разочарование общества в правосудии в целом», - подчеркнул руководитель САП.

По мнению Н.Холодницкого, этот вопрос может быть сдвинут с места благодаря созданию независимого антикоррупционного суда.

«Третье, очень тонкий момент - законодательное обеспечение нашей деятельности. Мы понимаем, что законодательство должно меняться, чтобы отражать общественные процессы и потребности, и среди народных депутатов есть много потенциальных наших фигурантов. Так говорит Закон. Однако, очень хочется, чтобы в парламенте перестали пытаться с помощью законов ограничить наши права в досудебном расследовании, поскольку общественные потребности сейчас - не защита депутатов от уголовного преследования за коррупцию, а даже очень наоборот», - отметил он.

Н.Холодницкий также поблагодарил народных депутатов за поддержку пока на уровне профильного комитета законопроекта № 7271, что позволит гарантировать САП стабильность от попыток сокращения антикоррупционных прокуроров, как это было в этом году.

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