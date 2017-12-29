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Александр Пахаренко рассказал о нюансах борьбы с контрафактной продукцией

29 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

27 декабря 2017 года на ТРК «Град» вышел репортаж, посвященный работе одесских таможенников в направлении содействия защите прав интеллектуальной собственности на таможенной границе Украины.

В телефонном режиме комментарий к теме сюжета предоставил партнер компании «Пахаренко и партнеры», директор Украинского альянса по борьбе с подделками и пиратством Александр Пахаренко.

Смотрите репортаж по ссылке:

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