Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:02

Программа «Доступные лекарства» будет расширена на препараты по трансплантации, - КМУ

Программа реимбурсации лекарственных средств «Доступные лекарства» будет расширена на препараты, которые используются в до- и послеоперационный период по трансплантации органов и тканей в июле 2018 года.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 27 декабря 2017 года, которое вступит в силу 1 июля 2018 года, в перечень препаратов, стоимость которых подлежит возмещению, включены четыре международных непатентированных названия (МНН) – азатиоприн, микофеноловая кислота и ее соли, такролимус, циклоспорин.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что в настоящее время в Украине зарегистрировано 53 соответствующих медикамента, включенных Национальный перечень основных лекарственных средств.

«Ориентировочная стоимость добавления препаратов для больных в до- и послеоперационный период по трансплантации к программе "Доступные лекарства" составляет приблизительно 28,5 млн грн (реализация в 2016 году в амбулаторном секторе по данным системы исследования рынка «Фармстандарт»)», – отмечено в документе.

За восемь месяцев текущего года действия программы (с апреля по ноябрь) за счет государственного бюджета украинские пациенты были обеспечены препаратами на сумму более 500 млн грн (15,7 млн рецептов).

В настоящее время перечень препаратов, стоимость, которых подлежит возмещению, состоит из 198 торговых наименований, стоимость 32 из них государство возмещает в полном объеме.

Кабинет министров Украины 27 декабря 2017 года принял ряд нормативно-правовых актов по системе здравоохранения.