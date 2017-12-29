Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:02

Италия увеличила квоту грузовых перевозок для Украины

Италия увеличивает квоту для украинских перевозчиков итальянской территории. Об этом сообщило Посольство Украины в Италии на своей странице в соцсети.

Так, в 2018 году квота для украинских грузовых перевозчиков увеличится до 18 тыс. Такое решение было принято при содействии Посольства Украины в Италии.

В 2016 году квота перевозок составила 15,8 тыс., В 2017 году - 17 тыс.

«Из года в год итальянские партнеры, осознавая рост объемов торговли и потребностей транспортного сообщения между нашими странами, увеличивают квоту Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Италия поощряет украинских перевозчиков к выполнению европейских стандартов и рекомендаций по использованию более экологичного транспорта (стандартов Евро-3 и Евро-5).

Согласно сообщению, в 2017 году Италия выделила целевую квоту с 3 тыс., а в 2018 году - 4 тыс. Разрешений на перевозку с такими условиями.