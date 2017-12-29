Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:02

Полиции не хватает видеокамер для фиксации обысков по закону «маски-шоу стоп», - С.Князев

У полиции не хватает видеокамер для фиксации следственных действий в рамках так называемого закона «маски-шоу стоп». Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Конечно, нет. Сейчас - конец финансового года. Надо прозрачно объявлять торги (на закупку видеокамер. - Ред.). Если даже сейчас объявлю, на конец финансового года я не успею. Закон действует, но теперь на обыски очереди выстраиваются», - сказал он.

Также С.Князев уточнил, что некоторое количество видеокамер у полиции имеется.

«У нас же не такая ситуация, что вообще видеокамер нет. Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск, то 71 камеру я за вчера и позавчера стягивал со всех регионов. Мне руководители областных управлений жалуются, а я говорю: «Дайте мне, в обед – отдам». Завтра в 6 утра следователи проведут обыски, к обеду эти камеры быстро повезем на государственном бензине в регионы, чтобы там свои обыски проводили. Потому что правоохранительная машина не должна останавливаться», - сказал С.Князев.

Напомним, 7 декабря в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования». Закон называют «маски-шоу стоп», им, среди прочего, введены обязательная видеофиксация событий во время проведения обысков и запрет на возбуждение уголовных производств в случае, если по данной фабуле дело ранее было закрыто каким-то силовым органом.