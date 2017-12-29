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НКРЭКУ обновила «зеленые» тарифы для домохозяйств

29 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла постановление «Об установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств». Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 29 декабря.

Пересмотр тарифов осуществлен в связи с повышением курса евро до 32,44 грн за евро.

Таким образом с 1 января 2018 года «зеленые» тарифы на электрическую энергию (без НДС) будут составлять:

Для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию с помощью солнечных панелей, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:

• с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014 года — 1163,62 коп/кВт•ч;

• с 1 января 2015 по 30 июня 2015 года — 1046,56 коп/кВт•ч;

• с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года — 649,95 коп/кВт•ч;

• с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года — 616,75 коп/кВт•ч;

• с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 — 587,05 коп/кВт•ч;

• с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 — 527,65 коп/кВт•ч;

• с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 — 469,99 коп/кВт•ч.

Для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию с помощью ветровых станций, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию:

• с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 — 377,39 коп/кВт•ч;

• с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 — 338,95 коп/кВт•ч;

• с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 — 302,26 коп/кВт•ч.

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