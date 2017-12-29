Президент Петр Порошенко поддержал представление Высшего совета правосудия о назначении и временном переводе судей. Об этом идет речь в указах (№441/2017, №442/2017, №443/2017, №444/2017, №445/2017, №446/2017, №447/2017, №448/2017)главы государства.
Согласно указам Президента, на должности судей назначено 150 человек, еще несколько десятков судей были переведены в местные суды путем командировки сроком до 6 месяцев.
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