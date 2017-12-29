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Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:03

МОН поручило вузам не пользоваться сайтами с доменами «.ru» и «.ру»

Министерство образования и науки Украины поручило ограничить доступ к доменных зон «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении. Это поручение создано по Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом Президента №47 от 25.02.2017.

Согласно указу, ограничение доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» должен не допустить задачи «ущерб интересам Украины в информационной безопасности».

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным СМИ, все министерства получили соответствующие поручения от правительства.

МОН обязали ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.