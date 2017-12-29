МОН поручило вузам не пользоваться сайтами с доменами «.ru» и «.ру»

Министерство образования и науки Украины поручило ограничить доступ к доменных зон «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении. Это поручение создано по Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом Президента №47 от 25.02.2017.
Согласно указу, ограничение доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» должен не допустить задачи «ущерб интересам Украины в информационной безопасности».
Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.
По данным СМИ, все министерства получили соответствующие поручения от правительства.
МОН обязали ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» и использование российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: