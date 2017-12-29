Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:03

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Вступили в силу изменения в закон «О прокуратуре»

29 декабря 2017 года Источник:День

Сегодня вступили в силу изменения в закон «О прокуратуре», согласно которому отменяется уменьшение количества прокуроров до 10 тыс. С начала 2018 года. Вчера документ опубликовали в «Голосе Украины».

Из действующего закона изъята норма, согласно которой с 1 января 2018 года число прокуроров должно было уменьшиться до 10 тыс. человек.

Напомним, 7 декабря, депутаты 229 голосами исключили из статьи закона «О прокуратуре» положения, где речь идет об уменьшении количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. При этом сохраняется существующая численность работников прокуратуры на уровне 15 тыс. человек.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом