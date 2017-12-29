Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:03

Вступили в силу изменения в закон «О прокуратуре»

Сегодня вступили в силу изменения в закон «О прокуратуре», согласно которому отменяется уменьшение количества прокуроров до 10 тыс. С начала 2018 года. Вчера документ опубликовали в «Голосе Украины».

Из действующего закона изъята норма, согласно которой с 1 января 2018 года число прокуроров должно было уменьшиться до 10 тыс. человек.

Напомним, 7 декабря, депутаты 229 голосами исключили из статьи закона «О прокуратуре» положения, где речь идет об уменьшении количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. При этом сохраняется существующая численность работников прокуратуры на уровне 15 тыс. человек.