он же e-mail

Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:03

Мининформ обнародует дополнение к списку запрещенных сайтов

Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины в начале 2018 года.

Мининформполитики отмечает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф «для служебного пользования».

«В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят», – говорится в ответе.

Отмечается, что после этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении запрета провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисам Yandex.

19 июня Мининформполитики опубликовало список 20 угрожающих информбезопасности Украины сайтов.

В частности, в перечень вошли ресурсы: rusvesna.su, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet.su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, zasssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, ruscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru.