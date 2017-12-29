Мининформ обнародует дополнение к списку запрещенных сайтов

Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины в начале 2018 года.
Мининформполитики отмечает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф «для служебного пользования».
«В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят», – говорится в ответе.
Отмечается, что после этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.
Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении запрета провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисам Yandex.
19 июня Мининформполитики опубликовало список 20 угрожающих информбезопасности Украины сайтов.
В частности, в перечень вошли ресурсы: rusvesna.su, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet.su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, zasssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, ruscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru.
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