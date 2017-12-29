Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:02

ГПУ объявила в розыск по делам Евромайдана 91 человека, - ГПУ

В розыске по делам Майдана, которые ведет Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, сейчас находится 91 человек, расследуется более 100 уголовных производств. Об этом рассказал глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк/

«Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем всего более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства», - сказал он .

По словам С.Горбатюка, эти производства Департамент группирует по событиям. Разгон студентов 30 ноября, где в целом 130 пострадавших, объединен в одно производство. И так со всеми другими эпизодами: события на ул. Грушевского и 18 февраля, штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, «титушки», убийства и ранения правоохранителей.

Он отметил, что есть и отдельные эпизоды, которые совершались не во время пиков противостояния. Например, избиение Татьяны Чорновил, похищения и пытки Юрия Вербицкого, Игоря Луценко.