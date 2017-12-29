Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:01

Местные бюджеты получили более 121 млн гривен транспортного налога с начала года, - ГФС

Поступления от уплаты транспортного налога в местные бюджеты за 11 месяцев 2017 года составили 121,4 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, больше всего уплатили собственники автомобилей в Киеве - 34,9 млн гривен, Харьковской области - 21,6 млн гривен и Днепропетровской области - около 13,5 млн гривен. Юридические лица с начала года уплатили в местные бюджеты более 104,8 млн гривен транспортного налога. Наибольшие суммы поступили от плательщиков, состоящих на учете в столице - почти 18,2 млн гривен, Офисе крупных налогоплательщиков - почти 17,5 млн гривен и Днепропетровской области - более 7,7 млн гривен. Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LANDROVERRANGEROVER.

На основании имеющейся налоговой информации, в том числе сведений, необходимых для расчета транспортного налога, полученных от Главного сервисного центра МВД Украины, в текущем году владельцами легковых автомобилей - объектов налогообложения является 7131 человек. В их собственности находится 7494 объектов налогообложения. Кроме того, на учете в органах ГФС (по состоянию на 13 декабря 2017 года) находится 3623 плательщика транспортного налога (юридические лица), которыми подано 3623 деклараций по 5708 транспортных средствах.