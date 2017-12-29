Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:02

В КМУ подсчитали, сколько человек работает нелегально

Уровень теневой занятости на Украине в 2017 году сократился на 8% – до 3,7 миллиона с 4 миллионов работающих нелегально человек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

“В теневой экономике было задействовано в 2016 году 4 миллиона человек. Сейчас количество занятых в теневой экономике сократилось на 300 тысяч человек”, – сказал он. По словам министра, в результате проверок инспекции по вопросам труда в 2017 году 700 работодателей оформили трудовые отношения со своими сотрудниками.

По словам министра, в результате проверок инспекции по вопросам труда в 2017 году 700 работодателей оформили трудовые отношения со своими сотрудниками.