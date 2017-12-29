Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 декабря 2017 года, 17:02

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В КМУ подсчитали, сколько человек работает нелегально

29 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Уровень теневой занятости на Украине в 2017 году сократился на 8% – до 3,7 миллиона с 4 миллионов работающих нелегально человек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

“В теневой экономике было задействовано в 2016 году 4 миллиона человек. Сейчас количество занятых в теневой экономике сократилось на 300 тысяч человек”, – сказал он. По словам министра, в результате проверок инспекции по вопросам труда в 2017 году 700 работодателей оформили трудовые отношения со своими сотрудниками.

По словам министра, в результате проверок инспекции по вопросам труда в 2017 году 700 работодателей оформили трудовые отношения со своими сотрудниками.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    aequo
  • integrites
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом