ProZorro планирует в 2018 году продать банковских активов минимум на 10 млрд грн

На площадке ProZorro планируется в следующем году продать, как минимум, на 10 млрд грн банковских активов и полностью распродать активы по меньшей мере 10 банков-банкротов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития в Тwitter.
«У ProZorro Продажи амбициозные планы на 2018 год. Собираются продать как минимум на 10 млрд грн банковских активов, полностью распродать активы по меньшей мере 10 банков-банкротов», – говорится в сообщении.
Планируется также присоединить все регионы Украины и крупные государственные предприятия.
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