Сегодня 29 декабря 2017 года, 04:57

КМУ утвердил новый перечень государств, операции с резидентами которых являются контролируемыми

Кабинет министров Украины принял постановление № 1045 «Об утверждении перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины, и признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 года № 977».

По сравнению с предыдущим перечнем, в новый перечень (всего 85 позиций) добавлено - Республики Доминиканскую, Бурунди, Гватемалу, Джибути, Эстонию, Кубу, Лаосской Народно-Демократической, Латвийскую, Ливанская, Маврикий, Мальта, Сингапур, Исламскую Республику Иран, а также Гваделупу, Грузию, Содружество Доминики, Королевство Марокко, Княжество Монако, Объединенные Арабские Эмираты, Пуэрто-Рико, Независимый Государство Самоа, Венгрию. В то же время исключено Французскую Гвиану и Королевство Лесото.

Перечень, который действовал до этого и утвержден распоряжением КМУ №977-р от 16.09.2015 г.., Признается утратившим силу.

Напомним, 1 января 2017 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата» (№ 1797-VIII от 21.12.2016 года), которым, в частности, в новой редакции изложена статья 39 НКУ относительно трансфертного ценообразования. Для реализации положений данной статьи возникла необходимость определения правительством нового перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, указанным в подп. 39.2.1.2 НКУ, а именно:

• государства (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пунктов ниже, чем на Украине;

• государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией;

• государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику.

Таким образом, операции с контрагентом, зарегистрированным в государстве (на территории), включенной в указанный перечень, с 1 января 2018 признаваться контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

Дата вступления в силу: 01.01.2018 года.