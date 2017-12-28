Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 декабря 2017 года, 04:57

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

КМУ утвердил новый перечень государств, операции с резидентами которых являются контролируемыми

28 декабря 2017 года Источник:Динай

Кабинет министров Украины принял постановление № 1045 «Об утверждении перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины, и признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 года № 977».

По сравнению с предыдущим перечнем, в новый перечень (всего 85 позиций) добавлено - Республики Доминиканскую, Бурунди, Гватемалу, Джибути, Эстонию, Кубу, Лаосской Народно-Демократической, Латвийскую, Ливанская, Маврикий, Мальта, Сингапур, Исламскую Республику Иран, а также Гваделупу, Грузию, Содружество Доминики, Королевство Марокко, Княжество Монако, Объединенные Арабские Эмираты, Пуэрто-Рико, Независимый Государство Самоа, Венгрию. В то же время исключено Французскую Гвиану и Королевство Лесото.

Перечень, который действовал до этого и утвержден распоряжением КМУ №977-р от 16.09.2015 г.., Признается утратившим силу.

Напомним, 1 января 2017 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата» (№ 1797-VIII от 21.12.2016 года), которым, в частности, в новой редакции изложена статья 39 НКУ относительно трансфертного ценообразования. Для реализации положений данной статьи возникла необходимость определения правительством нового перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, указанным в подп. 39.2.1.2 НКУ, а именно:

• государства (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пунктов ниже, чем на Украине;

• государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией;

• государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику.

Таким образом, операции с контрагентом, зарегистрированным в государстве (на территории), включенной в указанный перечень, с 1 января 2018 признаваться контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

Дата вступления в силу: 01.01.2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • integrites
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом