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Сегодня 29 декабря 2017 года, 04:57

ЦИК предлагает государственный эксперимент

Центральная избирательная комиссия инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию. Предложения, оформленные в форме законопроекта, одобрили на заседании ЦИК 28 декабря.

«Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию», - сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что таким образом украинское общество и международное сообщество получат возможность узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем голосования.