Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:58

В Минюсте обсудили проблемы правоприменения новых процессуальных кодексов

Сегодня, 28 декабря, в Министерстве юстиции Украины состоялся круглый стол, посвященный процессуальным новеллам, внедренным в связи с принятием Закона Украины от 3 октября 2017 года «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

Открывая мероприятие, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр сообщил, что представители Минюста разработали методические рекомендации по применению новых процессуальных кодексов. Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Всеволод Князев отметил, что вопросы правоприменения новых процессуальных правил возникают постоянно, особенно при рассмотрении практических ситуаций. Он посоветовал юристам комплексно и внимательно подходить к изучению кодексов, ведь появились новые нормы, а «старые» могли переместиться в другие разделы.

В свою очередь судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Юрий Чумак обратил внимание на переходные положения ХПК Украины – они содержат некоторые исключения. Также он напомнил, что кассационные жалобы в КХС в составе ВС должны подаваться через те суды, как это было по старому процессуальному законодательству, а не непосредственно в ВС. Но прежде чем подать кассационную жалобу, ее нужно составить в соответствии с новыми правилами. «Кассационный суд – это суд права. Не нужно переписывать апелляционную жалобу», – призвал г-н Чумак.

Юридическая техника

И.о. директора Департамента по вопросам судебной работы и банкротства Минюста Игорь Багно адресовал судьям ВС вопрос относительно представительства в судах госчиновниками в контексте введения адвокатской монополии. Всеволод Князев ответил, что этот вопрос судьями пока обсуждается. Но адвокатское представительство в наивысших судебных инстанциях – это общеевропейский тренд, к которому стремится и Украина. К примеру, в Бельгии только 50 адвокатов вправе обращаться в их Верховный Суд. Другой вопрос в том, что украинское законодательство не готово к такому европейскому тренду. К примеру, чиновники, даже если они получили свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, вынуждены приостанавливать его действие на время работы в госоргане.

Актуально ли в кассационной жалобе ссылаться на практику ВАСУ? Такой вопрос судьям ВС адресовали другие участники мероприятия. Г-н Князев подчеркнул, что новое законодательство урегулирует этот вопрос только в части практики Верховного Суда Украины. Но лично он считает, что ВАСУ, за свою многолетнею деятельность, наработал хорошую практику, от которой отказываться сразу не стоит. Ссылаться в кассационной жалобе на практику ВАСУ, наверное, можно, но ВС на это обращать внимание не обязан. Юрий Чумак дополнил, что всегда можно ссылаться на правовую позицию: фактически речь идет о применении конкретной правовой нормы.

Судья КХС в составе ВС Светлана Бакулина убеждена, что все кодексы нужно читать цельно, ведь одна норма дополняет другую. Большое количество вопросов можно нивелировать тщательным изучением документов. «Только практика применения положений всех процессуальных кодексов позволит вложить конкретное содержание в относительно определенные понятия», – подчеркнул судья Большой Палаты ВС Дмитрий Гудыма. Он остановился на проблеме соотношения статьи 73 и 114 ГПК Украины. Первая норма касается эксперта по вопросам права, вторая — эксперта в сфере права. Об одном и том же институте идет речь? Г-н Гудыма отметил, что среди судей нет единого мнения на этот счет. Или другая проблема – что делать с жалобой, которая не подписана уполномоченным лицом? Оставлять без движения (это общее правило предусмотрено статьей 393 ГПК Украины) или не принимать к рассмотрению и возвращать судом (пункт 1 часть 4 статьи 393 ГПК Украины)?

Качество зависит от всех

Заместитель министра юстиции Украины Светлана Глущенко отдельное внимание обратила на институт процессуальных фильтров. По ее словам, есть определенное беспокойство в том, как этот институт будет применяться на практике: определение малозначительного дела отсутствует, введено ряд оценочных суждений (дело, имеющее фундаментальное значение для развития правовой системы, дело, имеющее ключевое значение для лица). «Таким образом, судья, решая вопрос о допуске дела к производству должен создать для себя полный алгоритм действий, ответить на конкретный вопрос: есть ли в этом деле (а) интерес государства, (б) интерес общества, (в) интерес конкретного лица».

Г-жа Глущенко считает, что судебная власть должна сбалансировать интересы государства и интересы конкретного лица, ведь миссия судебной реформы в том, чтобы судебный процесс был эффективным. В этом контексте внедрение процессуальных фильтров с точки зрения судебных процессов станет действующим инструментом для обеспечения верховенства права.

По мнению Сергея Шкляра, кодексы выписаны удачно, а их разработчик, – Совет по вопросам судебной реформы, – исходил из того, чтобы не перегружать документы. Качество правосудия, в том числе, зависит от профессионализма участников процесса. «И речь идет не только о судьях, но и о вас – представителях», – обратился к аудитории г-н Шкляр. Дмитрий Гудыма отметил, что 2019-2020 года станут переломными для судов. Но он убежден: Украина покажет высокие стандарты деятельности судебной системы.