Сегодня 29 декабря 2017 года, 04:58

Украина планирует начать в следующем году новые переговоры о ЗСТ с рядом стран

Украина в следующем году планирует открыть новые переговорные процессы по заключению соглашений о свободной торговле. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По словам торгового представителя Украины, в следующем году одной из задач будет начало новых переговорных процессов по заключению соглашений о свободной торговле.

«Мы будем говорить со всеми странами, в том числе со странами ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн), обсуждая варианты увеличения доступа на рынки товаров», - заявила Микольская.

Как известно, Украина сейчас ведет переговоры с двумя странами о создании режима свободной торговли – Турцией и Израилем.