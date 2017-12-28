Украина планирует начать в следующем году новые переговоры о ЗСТ с рядом стран

Украина в следующем году планирует открыть новые переговорные процессы по заключению соглашений о свободной торговле. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.
По словам торгового представителя Украины, в следующем году одной из задач будет начало новых переговорных процессов по заключению соглашений о свободной торговле.
«Мы будем говорить со всеми странами, в том числе со странами ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн), обсуждая варианты увеличения доступа на рынки товаров», - заявила Микольская.
Как известно, Украина сейчас ведет переговоры с двумя странами о создании режима свободной торговли – Турцией и Израилем.
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