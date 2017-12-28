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Суд арестовал собственность А.Курченко

28 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Печерский районный суд города Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества «бухгалтера Семьи Януковича», беглеца Сергея Курченко. Об этом говорится в решении суда.

Из материалов суда следует, что прокурор и следователи Генпрокуратуры, которые ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором Януковичем, ходатайствовали об аресте собственности UMH, конечным бенефициаром которого является Курченко, а именно: «средства государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской действие льности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, а также другим преступлениям».

Правоохранители мотивировали свое ходатайство тем, что указанные активы связаны с расследованием преступлений, совершенных бывшим президентом, и присвоением имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Правоохранители также отметили риск потери этих активов и незаконность их происхождения.

Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Ранее Ю.Луценко заявлял о возможной конфискации медиахолдинга А.Курченко до конца года.

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