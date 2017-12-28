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Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричество

28 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в 2018 году повысить цену электроэнергии почти на 16%.

Повышение должно происходить в два этапа. Это следует из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, обнародованного на сайте регулятора.

Согласно обнародованным данным, планируется повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, с 1 апреля – еще на 6,1%.

Как известно, с 1 августа 2017 года НКРЭКУ приняла новую методику формирования тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая вырабатывается на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях и когенерационных установках.

В сентябре 2017 года председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине – самые низкие в Европе.

В октябре 2017 года Вовк сообщил, что НКРЭКУ получила прогнозный баланс электроэнергии на 2018 год, утвержденный Министерством энергетики. Согласно ему, в Украине есть предпосылки для повышения тарифов на электроэнергию.

В декабре председатель НКРЭКУ сообщил, что для промышленных потребителей цена с 1 января возрастет на 10-15%.

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Комментарии:»

Цитата: 28 декабря 2017 года 16:17 #

"В сентябре 2017 года председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине – самые низкие в Европе."

Аргумент:

Так и зарплаты соответствующие....

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