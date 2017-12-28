Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричество

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в 2018 году повысить цену электроэнергии почти на 16%.
Повышение должно происходить в два этапа. Это следует из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, обнародованного на сайте регулятора.
Согласно обнародованным данным, планируется повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, с 1 апреля – еще на 6,1%.
Как известно, с 1 августа 2017 года НКРЭКУ приняла новую методику формирования тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая вырабатывается на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях и когенерационных установках.
В сентябре 2017 года председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине – самые низкие в Европе.
В октябре 2017 года Вовк сообщил, что НКРЭКУ получила прогнозный баланс электроэнергии на 2018 год, утвержденный Министерством энергетики. Согласно ему, в Украине есть предпосылки для повышения тарифов на электроэнергию.
В декабре председатель НКРЭКУ сообщил, что для промышленных потребителей цена с 1 января возрастет на 10-15%.
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"В сентябре 2017 года председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине – самые низкие в Европе."
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