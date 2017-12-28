Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:58

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Президент подписал два закона, которые запускают медицинскую реформу

28 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал два закона, которые запускают медицинскую реформу: о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности и о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

При этом он подчеркнул, что решение по закону о госгараниятиях далось ему непросто.

«Для меня как президента это решение непростое. Тем не менее, я принял решение его подписать. И подписывая его, я поддерживаю необходимость реформы в системе здравоохранения, важность соблюдения права каждого украинского гражданина на качественную медицинскую помощь», - сказал он.

При этом он поручил правительству разработать комплекс мер, которые не позволят нарушать это право в связи с реформой.

«Мы должны быть внимательны при расчете тарифов. Должны быть очень внимательных с государственными расходами, чтобы не оказаться в ситуации, когда сдачу нечем будет давать. Обязательно на законодательном уровне обеспечить гарантии, чтобы принятый закон ни в коем случае не ухудшил состояние медицинской помощи для украинцев», - пояснил П.Порошенко.

Напомним, 19 октября Верховный Совет принял законопроект №6327 - ключевой в реформе здравоохранения. Он вводит государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу «деньги идут за пациентом».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом