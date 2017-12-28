Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:58

Президент подписал два закона, которые запускают медицинскую реформу

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал два закона, которые запускают медицинскую реформу: о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности и о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

При этом он подчеркнул, что решение по закону о госгараниятиях далось ему непросто.

«Для меня как президента это решение непростое. Тем не менее, я принял решение его подписать. И подписывая его, я поддерживаю необходимость реформы в системе здравоохранения, важность соблюдения права каждого украинского гражданина на качественную медицинскую помощь», - сказал он.

При этом он поручил правительству разработать комплекс мер, которые не позволят нарушать это право в связи с реформой.

«Мы должны быть внимательны при расчете тарифов. Должны быть очень внимательных с государственными расходами, чтобы не оказаться в ситуации, когда сдачу нечем будет давать. Обязательно на законодательном уровне обеспечить гарантии, чтобы принятый закон ни в коем случае не ухудшил состояние медицинской помощи для украинцев», - пояснил П.Порошенко.

Напомним, 19 октября Верховный Совет принял законопроект №6327 - ключевой в реформе здравоохранения. Он вводит государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу «деньги идут за пациентом».