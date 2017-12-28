Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:58

Минсоцполитики инициирует выделение каждому из освобожденных украинских пленных по 100 тыс. грн

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что его министерство намерено предложить Кабинету министров Украины выделить каждому из освобожденных 27 декабря украинских заложников по 100 тыс. грн.

«Мы предлагаем, чтобы каждому из тех, кого вчера освободили, выделили по 100 тыс. грн», - сказал министр в ходе пресс-конференции в четверг.

А.Рева отметил, что выделение данных средств предусмотрено проектом постановления правительства, которое подготовлено Минсоцполитики.

Также в четверг министерство получит полный перечень освобожденных граждан Украины.

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР». Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников террористов. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.