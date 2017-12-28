Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:58

Подписчики издательства «Юридическая практика» смогут посещать Legal High School бесплатно в январе 2018 года

Legal High School подготовила безумный бонус для подписчиков издательства «Юридическая практика»!

Все школы января (40 лекций) - бесплатные для вас. Чтобы воспользоваться акционным предложением на бесплатное посещение лекций в январе 2018 года, укажите промокод: YUP_PRESS. Для получения скидки 25% - укажите промокод: YUP_25.

Указанное акционное предложение действительно при условии регистрации до 12 января 2018 года на сайте lhs.net.ua и предъявления документа, подтверждающего подписку на одно из изданий.