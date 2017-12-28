Сегодня 28 декабря 2017 года, 16:58

Российский суд зарегистрировал иск Telegram против ФСБ

Верховный суд РФ зарегистрировал иск компании Telegram против ФСБ. Об этом сообщается на сайте суда.

Представители мессенджера требуют признать незаконным приказ спецслужбы предоставить данные пользователей.

Как известно, ранее суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

После этого, 31 августа, ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

Как сообщалось, Telegram может прекратить деловые связи с Россией и Ираном, поскольку в этих странах мессенджер постоянно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов.